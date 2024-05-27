البرهان يلتقي مدير عام قوات الشرطة

التقى أمس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، مع الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، مدير عام قوات الشرطة. ناقش اللقاء الوضع الأمني في البلاد والجهود المبذولة من قبل قوات الشرطة في حفظ الأمن، وأهمية تعزيز دورها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة والظواهر السلبية.

في تصريح صحفي، أكد مدير عام قوات الشرطة أنه قدّم لرئيس مجلس السيادة نظرة عامة عن الوضع الأمني وخطة العمل المستقبلية لقوات الشرطة في تعزيز سيادة القانون وبسط هيبة الدولة، وأوضح أنهم ينوون تنفيذ حملات وقائية واستباقية واسعة النطاق لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السلبية. كما أشار إلى الجهود المبذولة في تأمين المناطق التجارية الهامة والمرافق الحيوية، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الأمني في الولايات الآمنة، مؤكداً استعداد وجاهزية قوات الشرطة لتغطية كافة أقسامها.