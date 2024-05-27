حفيدة بايدن تواعد شابا عربيا؟

لم تكن ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحدها من وقعت في حب شاب عربي، فيبدو أن عدوى الشرق تجتاح عائلة رئاسية جديدة

فقد شوهدت حفيدة جو بايدن، الرئيس الأمريكي، وهي تمسك بيد تلميذ سابق في مدرسة عامة من لندن في أول عشاء رسمي لها.

وفي عشاء رسمي أقيم بمناسبة استقبال الرئيس الكيني نهاية الأسبوع الماضي، في حديقة البيت الأبيض، تم التقاط صور لناتالي بايدن، 19 عاما، مع رافائيل حجار، الذي يُقال إنه صديقها، وهما يتشابكان أيديهما.

كلاهما طالبان في جامعة بنسلفانيا، ولكن قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة، التحق حجار بمدرسة ويذربي الثانوية التي يبلغ رسومها الدراسية 30 ألف جنيه إسترليني سنويا في وستمنستر.

ثم التحق بمدرسة لاتيمر العليا في هامرسميث، والتي تبلغ تكلفتها 26 ألف جنيه إسترليني سنويا.

من هي ناتالي بايدن؟

وناتالي هي الابنة الكبرى لنجل بايدن الراحل، بو، الذي توفي متأثرا بالسرطان عام 2015، وهي واحدة من أحفاد الرئيس السبعة.

والتحقت ناتالي بايدن بجامعة بنسلفانيا هذا العام بعد تخرجها من مدرستها في ولاية ديلاوير .

في عام 2016، برزت حفيدة الرئيس إلى دائرة الضوء أثناء سفرها مع جدتها جيل إلى باريس، ومع جديها إلى نيوزيلندا.

في خريف عام 2022، عندما كانت طالبة في المدرسة الثانوية، اصطحبها الرئيس بايدن في زيارة جامعية إلى جامعة بنسلفانيا.

عندما كانت ناتالي تبلغ من العمر 4 سنوات، انضمت إلى جدها خلال حملة بايدن لمنصب نائب الرئيس في عام 2008. وكانت أيضا جزءا من حملته للرئاسة في 2020.

وكان أفراد آخرون من عائلة بايدن حاضرين في العشاء الرسمي، بما في ذلك اثنتان من حفيدات بايدن الأخريات، نعومي وفينيجان، وابنه هانتر.

من هو رافائيل حجار؟

ووفقا لملفه على LinkedIn، لعب حجار في فريق الرجبي الخامس عشر الأول، بينما كان قائدا لفريق الكريكيت، إلى جانب التنس.

كما أجرى تدريبا داخليا مع شركة دانون، وهي شركة الأغذية الفرنسية العملاقة، في باريس.

يتحدث حجار اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية بطلاقة. ويعرض حسابه على إنستغرام رمزا تعبيريا للعلم السوري، يليه العلمان الفرنسي والإنجليزي.

وفي عام 2022، تزوجت تيفاني ابنة ترامب، من رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مايكل بولس البالغ من العمر 25 عاما، بعد قرابة عامين من خطوبتها.

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