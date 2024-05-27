شاهد بالفيديو.. مقابلة لينا يعقوب مع ياسر العطا ” فرنسا ساعية لإنشاء وطن لعرب الشتات في دارفور على حساب سكانها الأصليين”

أطلق عدة تصريحات مثيرة .. الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وعضو مجلس السيادة الانتقالي. وقال العطا بأن الحديث عن خيانة قادة الجيش للبلاد مؤلم والبرهان إن كان خائنا لتنحى وقبض الثمن.

وأضاف العطا في المقابلة مع الإعلامية لينا يعقوب مديرة مكتب قناتي العربية والحدث في السودان:

– فرنسا ساعية لإنشاء وطن لعرب الشتات في دارفور على حساب سكانها الأصليين.

– سنلغي الوثيقة الدستورية ونعتمد دستوراً جديداً لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية

– سحبنا الأسلحة من كتائب المقاومة الشعبية ونجهزهم الآن لمرحلة لاحقة.

– الدعم السريع والسياسيون الداعمون لهم فرضوا علينا القتال أو الاستسلام وخيارنا القتال.

– سنقاتل لو سقطت الفاشر أو لم تسقط.. ولن نترك شبراً لعرب الشتات.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”