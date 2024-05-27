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كتلة النازحين واللاجئين السودانيين: نطالب السلطات الإثيوبية بتوفير الحماية اللازمة للاجئين السودانين

2024/05/27
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قالت كتلة النازحين واللاجئين السودانيين بأنها تطالب السلطات الإثيوبية بتوفير الحماية اللازمة للاجئين السودانين كما نناشد الأمم المتحدة بتوفير الرعاية الصحية وتوفيق أوضاع اللاجئين السودانيين المضربين عن الطعام بأسرع وقت ممكن.
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الجزيرة – السودان

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