سياسية

التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية: على مجموعة “تقدم” أن توحد القوة السياسية على أسس جديدة غير إقصائية

2024/05/27
علم السودان
السودان
قال التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بأنه على مجموعة “تقدم” أن توحد القوة السياسية على أسس جديدة غير إقصائية وأن تنهي اتفاقهم السياسي مع الميليشيا بدعم مؤسسات الدولة الوطنية وهذا هو الطريق الصحيح نحو إنهاء الحرب.
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الجزيرة – السودان

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