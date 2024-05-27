سياسية
مشاد: نرحب بقرار الاتحاد الإفريقي لإجراء تحقيق بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان
قالت منظمة شباب من أجل دارفور “مشاد” بأنها ترحب بقرار الاتحاد الإفريقي لإجراء تحقيق بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان ونشدد بأن يشمل المناطق التي تحاصرها المليشيات وتستخدم المدنيين فيها كدروع بشرية وتمارس عليهم التضييق والانتهاكات.
الجزيرة – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة