المغرب يستهدف 3 مليارات دولار من الألعاب الإلكترونية

يسعى المغرب إلى تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية بهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار، وهو ما يمثل 1% من حجم هذا القطاع الواعد عالمياً، وفقًا لما صرح به محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

استضافت الرباط، منذ الجمعة الماضية وحتى أمس، أول معرض لصناعة الألعاب الإلكترونية، بمشاركة عدد من الشركات الأجنبية والمحلية المتخصصة في تطوير ألعاب الفيديو. كما كان للمعرض ضيف شرف، المصمم وصانع ألعاب الفيديو الياباني تاكايا إيمامورا.

وأوضح بنسعيد أن خطة تطوير هذا القطاع تتضمن إقامة أول مدينة مخصصة لصناعة الألعاب الإلكترونية، حيث من المقرر بدء العمل في بنائها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بتكلفة تقدر بحوالي 26 مليون دولار. وأشار إلى أنه يتم حاليًا التفاوض مع ما لا يقل عن 4 شركات عالمية كبرى للانضمام إلى هذه المدينة.

صحيفة البيان