إلزام طلاب الجامعات بارتداء الزي السعودي

بدأت الجامعات في إلزام طلابها بارتداء الزي السعودي (الثوب – الشماغ – العقال) تأكيدًا على المحافظة على الهوية الوطنية. وشدَّدت الجامعات على أهمية التزام الطلاب بالزي أثناء الوجود داخل الجامعة، في المحاضرات، أو خلال المراجعات لأيِّ إدارة أو قسم من أقسام الجامعة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وعدم مخالفة ذلك، بعد رصد مخالفات عديدة لاسيَّما في التخصصات التي لا تحتاج إلى لبس محدد.

وتم تأكيد الالتزام بالزي الوطني لجميع المواطنين السعوديين العاملين في الجهات الحكومية، وذلك وفقًا للتوجيهات الأخيرة الصادرة من الجهات العليا. يُلزم الموظفون السعوديون بارتداء الزي الوطني أثناء تواجدهم في مقار عملهم، من دخولهم حتى خروجهم، باستثناء الحالات التي تستدعي طبيعة العمل ارتداء زي مهني محدد، مثل الأطباء والممارسين الصحيين، والمهندسين، وغيرهم.

تشدد التوجيهات على الجهات الرقابية ذات الصلة على تقديم تقارير دورية حول مدى الالتزام بارتداء الزي الوطني من قبل موظفي الجهات الحكومية.

جريدة المدينة