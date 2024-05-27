مجلس الأدوية: تجديد تراخيص الصيدليات بولاية الخرطوم

اعلن المجلس القومي للأدوية والسُّموم عن بدء تجديد الترخيص للصيدليات بولاية الخرطوم وبهذا تكون كل ولايات السودان قد أكملت تجديد ترخيص مؤسساتها ما عدا ولايات شرق وغرب وجنوب ووسط درافورالي جانب ولاية غرب كردفان التي ستبدا اجراءت الترخيص الاسبوع المقبل ، ويحذر المجلس من غياب الصيدلي بالصيدلية وينبه الى أن أي صيدلية لا يوجد بها صيدلي سوف تتعرض للمخالفة والعقوبة وشدد المجلس على ضرورة الإبلاغ لفروع المجلس عن أي صيدلية لا يوجد بها صيدلي.

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