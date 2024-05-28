مدير شرطة الجزيرة يزور القوات النظامية والأجهزة الأمنية الأخرى بالولاية

تعزيزاً للجهود التنسيقية الداعمة للعملية الأمنية بين القوات النظامية زار اللواء شرطة عبد الإله علي احمد محمد مدير شرطة ولاية الجزيرة وبرفقته العميد شرطة د. خالد محمد نور مدير دائرة الشؤون العامة والعميد شرطة بشري حمزة عبدالله مدير إدارة مرور الولاية والعقيد شرطة أحمد حسن عبدالله السني مدير شرطة محلية المناقل مباني جهاز الأمن والمخابرات العامة. وكان في استقباله اللواء أبوعبيدة ميرغني قائد جهاز الأمن والمخابرات بالولاية و العميد أمن مبارك خلف الله قائد متحرك المناقل.

من جانبه رحب قائد جهاز الأمن والمخابرات بهذه الزيارة التي من شأنها تحقيق الانسجام وتقوية الترابط بين القوات النظامية الأخرى، محيياً جهود قوات الشرطة وتعاونها ومرابطتها جنباً إلى جنب وفي خندق واحد في الدفاعات الأمامية للولاية مع الأجهزة النظامية الأخرى. وقد استمع لتنوير مفصل عن مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية.

كما قام بزيارة لمقر قيادة الفرقة الأولى مشاة وكان في استقباله اللواء ركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى كما زار قيادة الفرقة الثالثة مشاة لمدينة المناقل وكان في استقباله العقيد ركن محمد المنسي، واستمع لتنوير من قائد الفرقة عن الأوضاع الأمنية.

من جهته أشاد مدير شرطة ولاية الجزيرة بأداء الخلية الأمنية المشتركة وتنسيقها مع القوات النظامية الأخرى، ممتدحاً

مجهودات القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة وتنسيقها المشترك الذي انعكس إيجاباً في تحقيق الأمن والاستقرار وضبط الخلايا النائمة والمتعاونين وناشري الإشاعات عبر وسائل التواصل الالكتروني بغرض إثارة الرعب وسط مواطني المحلية، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات سوف تستمر بهدف إحكام التنسيق المشترك بين القوات النظامية من أجل دحر القوات المتمردة والاحتفال بالنصر قريباً من داخل ولاية الجزيرة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان