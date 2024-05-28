سياسية

حاكم النيل الأزرق يدشن قافلة طوارئ الخريف المقدمة من المجلس القومي للدفاع المدني

2024/05/28
احمد العمدة
أحمد العمدة - حاكم النيل الأزرق
دشن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق قافلة معينات طوارئ الخريف المقدمة من الأمانة العامة للمجلس القومي للدفاع المدني بحضور لجنة أمن الإقليم ولجنة طوارئ الخريف بالإقليم.
وبدوره أعرب العمدة بادي عن شكره وتقديره للمجلس القومي للدفاع المدني لتقديم يد العون لإنسان النيل الأزرق عبر قافلة شاملة تحتوي على جميع المعينات الخاصة بطوارئ الخريف فيما قال الفريق شرطة عثمان عطا مدير عام قوات الدفاع المدني فى تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إن هذه القافلة أتت سنداً ودعماً لمواطني النيل الأزرق وتمثل تدابير وإجراءات احترازية للحد من الأخطار والكوارث الناجمة عن السيول والفيضانات..
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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