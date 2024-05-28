شرطة مرور ولاية البحر الأحمر تستخرج المعاملات المرورية الخاصة بشهادة وارد التكاتك والركشات

أكد العميد شرطة خالد حمدنا الله عبدالجبار مدير مرور ولاية البحر الأحمر اهتمام إدارته بتسهيل وتبسيط كافة الإجراءات و المعاملات المرورية التي تقلل الوقت والجهد ، مبيناً أن مرور ولاية البحر الأحمر شرع فى استخراج المعاملات المرورية الخاصة بشهادة الوارد للتكاتك والركشات ، مشيراً إلى أن العمل يمضي بصورة متميزة ، موضحاً لطالبي الخدمات المرورية أن الإجراء يتم أولاً فحص شهادة الوارد إصدار العام ٢٠٢٤م والتأكد من أصل مستندات المالك بموجهات مدير الإدارة العامة للمرور ، إضافة للتأكد من نماذج توقيعات الشركات ثم بموجبه يتم استخراج أورنيك (٦٩) وتفتيش المركبة ومن ثم أرشفة البيانات الخاصة بالمركبة وعليه يتم التصديق وتسليم اللوحه الجديدة.