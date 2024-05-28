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صندوق الأمم المتحدة للسكان: وقف إطلاق النار والسلام ضروريان لتقديم المساعدة اللازمة لآلاف النساء الحمل في الفاشر

2024/05/28
النيلين
قال صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن وقف إطلاق النار والسلام ضروريان لتقديم المساعدة اللازمة لآلاف النساء الحمل في الفاشر.
وقال مساعد القائد العام للقوات المسلحة ياسر العطا بأن هذه الحرب ليست ضد قبيلة وهؤلاء “الجنجويد” سنحاربهم وندمرهم إلى أن يستسلموا.
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الجزيرة – السودان

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