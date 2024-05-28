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المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح: أدوات الدعاية الحربية للمليشيا بدأت تبث مثل هذه الشائعات!
قال المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح أحمد حسين مصطفى بأن أدوات الدعاية الحربية للمليشيا بدأت تبث مثل هذه الشائعات “التفاوض معها” بغرض صرف الأنظار عن الهزائم المتلاحقة التي تلقتها على أيدي القوات المسلحة وَالقوات المشتركة.
– جميع قيادات القوة المشتركة في الخطوط الأمامية لقيادة المعارك من أجل حماية المدينة والمدنيين
– نؤكد القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح ستظل جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية والقوة الشعبية للدفاع عن النفس لتأمين المدينة والمواطنين.
الجزيرة – السودان
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