منع ممثل المزارعين بتنسيقية تقزم ومقاطعته والصراخ بوجهه عندما أراد التحدث عن إنتهاكات مليشيا الدعم السريع بولايات الجزيرة ودارفور من خلال منصة مؤتمر أثيوبيا يؤكد لك بأن هذه المجموعة لا تسعى لإيقاف الحرب وليس لها أي إهتمام بمعاناة إنسان السودان هذا الموقف يُعطيك إجابة واضحه على أن قحط تخاف على ما أنتجته وتتجنب إدانة مايرتكبه وتخشى أي سهمٍ يؤدي إلى موته !!

ممثل المزارعين بتنسيقية ( تقزم ) أثناء كلمته قال الدعم السريع انتهك ولاية الجزيرة وولايات دارفور ..إتخيل المتقزميين قعدوا يكوركو فيهو وزعلوا منو وقاطعو الكلمة حقتوا ..

إذا كان فعلا المليشيا إنتهكت إنت البيخليك تزعل شنو للدرجه دي لي بتدافع عنها ..

لي كل مره بتقدموا دليل واضح على إنكم ذراع سياسي بإمتياز لمليشيا الجنجويد



قحط أجند من الجنجويد وأقنط مامشى على الأرض ..



تبيان توفيق الماحي أكد