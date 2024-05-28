ظاهرة فريدة.. الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم اليوم

كشف الخبير الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق، الاثنين، عن ظاهرة فلكية فريدة، سيشهدها العالم، تجعل كل من يقف في أي مكان مواجهاً للقبلة وهي الكعبة المشرفة.

وقال في تدوينة عبر حسابه بمنصة “إكس”: “الثلاثاء.. ستكون الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم في تمام الساعة 12:18 م وقت آذان الظهر على الحرم”.

وأضاف: “الذي يستقبلها في هذه اللحظة فهو مستقبل للقبلة في أي بقعة بالعالم سواء عنده صبح أو ظهر أو عصر”.

إرم