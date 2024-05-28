مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يتفقد إدارة الدفاع المدني

تفقد اللواء شرطة/نصر الدين محمد عبد العليم مدير شرطة إقليم النيل الأزرق صباح الثلاثاء سير العمل بإدارة الدفاع المدني بمقرها بمدينة الدمازين حاضرة الإقليم بحضور العميد شرطة حقوقي د/أمير عبدالرحمن بركية مدير دائرة الشؤون العامة وأعضاء هيئة قيادة الإدارة.

وفي مستهل الزيارة استمع اللواء نصر الدين إلى تنوير شامل عن الأوضاع الإدارية والفنية ومراحل إنفاذ خطة الدفاع المدني لمتبقي العام الجاري من العميد شرطة/أسامة عبد الغني مدير إدارة الدفاع المدني بالاقليم والذي أكد اكتمال كافة الجوانب ودخول مرحلة التعامل مع تداعيات خريف العام الجاري والذي بدأت تباشيره خلال الأمطار التي شهدتها أنحاء متفرقة بمحليات الإقليم. وأوضح العميد أسامة أن التدخل العاجل لإدارته كان له الأثر الطيب في احتواء كافة الآثار السالبة المتوقعة والتي تؤثر على المواطن وممتلكاته والمنشأة. وكشف مدير الدفاع المدني عن الجهود التى تبذلها إدارته لدعم المتأثرين بالحرب الواصلين للإقليم ببعض مواد الإيواء من أجل تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، معدداً جهود إدارته في مجالات الطوارئ المختلفة وتوفيرها للحماية المدنية لساكني الإقليم. وأوضح العميد أسامة خلال الزيارة المشاريع الاستراتيجية التي شيدتها إدارته بمحليات ود الماحي والتضامن وباو والتي شكلت إضافة حقيقية لأعمال الدفاع المدني والحماية المدنية بتلك المناطق، مشيداً بالدعم الذي تلقته إدارته من المجلس القومي للدفاع المدني