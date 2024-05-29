اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة تشييد بجهود وزارة الداخلية

أشاد مولانا أسامة هارون السيد رئيس النيابة العامة رئيس لجنة اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة بالمجهود المتميز والمقدر الذي بذلته الوزارة واللجنة المشكلة بالقرار (2023م /194) بحصر الخسائر المادية وتقدير تكاليفها المادية التي سببتها الحرب، مثمناً حسن التعاون والتنسيق مع اللجنة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان