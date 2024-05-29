وزير الداخلية المكلف يشيد بجهود منظمة الهجرة الدولية في دعم وبناء القدرات

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف اشاد باهتمام وتعاون وتنسيق منظمة الهجرة الدولية وتعاونها في بناء ورفع قدرات منسوبي الشرطة خاصة الجوازات وقوات الجمارك العاملين في المطارات والمؤاني البحرية وتمكينهم من وضع الخطط التدريبية لتطوير اعمال الحدود ، مشيرا الي ان اعمال الحدود تتطلب التعاون والتنسيق بين كافة الجهات العاملة في هذا المجال لتحقيق الاهداف ، مضيفا ان العنصر البشري هو الاهم لنجاح اي عمل يتطلب التغيير ، لذا يجي الاهتمام بهذه الدورات التدريبية التي تعكس اهمية التدريب والتأهيل لضمان مستقبل افضل .

المكتب الصحفي لشرطة السودان