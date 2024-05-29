والي القضارف يصدر قراراً بتشكيل لجنة للسيطرة على السلع الاستهلاكية

أصدر والي القضارف المكلف، اللواء ركن معاش محمد أحمد حسن، قراراً ولايياً ينص على تشكيل اللجنة الفنية للسيطرة على السلع الاستهلاكية والمواد البترولية في الولاية. يترأس هذه اللجنة المقدم في الشرطة علي إبراهيم عبدالله، وتتكون من الرائد في الشرطة صديق سعد فاروق وغيرهما كأعضاء ومقررين.

تشمل مهام واختصاصات اللجنة الإشراف الكامل والسيطرة على توزيع السلع الاستهلاكية والمواد البترولية داخل حدود الولاية فقط، بالإضافة إلى الرقابة الشاملة على تدفق السلع الاستهلاكية والمواد البترولية، وإصدار التصاريح لحركة توزيعها داخل مناطق الولاية فقط.