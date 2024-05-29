المعلومات تفيد بانهيار وضعف معنويات شديد وسط ميليشيا الدعم السريع في المصفاة

مالك عقار قاتل الجيش أربعين سنة

يعني بعرف الجيش تماما

قال عبارة مهمة جدا

قال الجيش يقاتل لكسب الحرب و الميليشيا تقاتل باستراتيجية كسب المعارك

و الحرب =مجموعة معارك

مثلا في حادثة البطل محمد الصديق رحمه الله تعالى

الميليشا كسبت المعركة دي

لكن لمن تجي تنظر ليها كحرب كاملة ومجموعة نتائج بتلقى التقدم للجيش

أشرح ليك أكتر

الجيش محاصر الميليشيا في المصفاة من الجنوب (الكدرو) و من الشمال ضواحي نهر النيل

وكل يوم التقدم بضيق على الميليشيا في المصفاة

و المعلومات بتقول انو في انهيار و ضعف معنويات شديدة وسط الميليشيا في المصفاة و الخوف الشديد من انو المصفاة تلحق الإذاعة و ذلك قريبا ان شاءالله

يقوم يعملو شنو عشان يعيدو المعنويات

مش بالمنطق المفروض تفك الحصار البقع جنوبك لأنك جنوب العدو المحاصرك عندك قوات تتصل بيها

يعني المفروض يمشو لناس الكدرو و حطاب و المعلمين ديل

لكن عارفين الجماعة ديل شغلههم حاار ما بقدرو عليهم

ومعسكر حطاب ده باقي لي نسوهو بقو ما بفكرو يصلو زاتو و لا يهجمو زي المدرعات

وناس الكدرو خلوهم يخلو الشارع الرئيسي تماما و كمائنهم نار على نار

المهم يقومو يحشدو ويهجمو على أحد الارتكازات المتقدمة عليهم ويقدر الله أن يكون فيه محمد الصديق و غيره من الأبطال و يحققوا فيه نصرا لا يغير شيئا من حقيقة ضعفهم و تلاشي قوتهم كل يوم في ذلك المحور

فانتصارهم ده ما رجع القوات المحاصراهم شمالا و رجع القوات المحاصرة جنوبا

بل الشرك كل يوم ماشي يضيق ان شاءالله

و ان شاءالله زي ما أصبحنا ولقينا الإذاعة تحررت و أجزاء واسعة من أمدرمان سنصبح و نلقى بحري تحرر جزء كبير منها و ما ذلك الله بعزيز

اللهم انصر قواتنا المسلحة وثبت أقدامهم يارب ….

مصطفى ميرغني

