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وزارة العدل تنعي المستشار العام اسماء كشة
قال تعالى: “وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ • الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”
صدق الله العظيم
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره يحتسب السيد وزير العدل و السيد الوكيل و جميع منسوبي الوزارة المغفور لها بإذن الله تعالى المستشار العام معاش اسماء حامد كشة عبد السلام التي انتقلت إلى جوار ربها بجمهورية مصر العربية، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته و أن يسكنها الفردوس الأعلى و يلزم أهلها و ذويها وزملائها الصبر و حسن العزاء.
.إنا لله وإنا اليه راجعون.
سونا
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