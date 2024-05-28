لقاء وزير الخارجية السوداني مع نظيره الصيني عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي

وهو يقود وفد السودان المشارك في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي المنعقد ببكين وفي أول انشطته الدبلوماسية، التقى معالي السيد حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف بمعالي وانغ يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة والذي يشغل منصب عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للحزب. وذلك صباح الثلاثاء ٢٨ مايو 2024

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية مثمرة إستعرضا خلالها العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، وقدم خلالها السيد وزير الخارجية شرحاً لتطورات الاوضاع في السودان، بمافي ذلك ما يواجهه السودان وشعبه من حرب تغذيها أيدٍ خارجية.

من جانبه اوضح السيد وانغ يي خلال المباحثات أن موقف الصين الثابت والداعم للسودان لن يتزعزع مهما تغيرت الظروف، واكد حرصها على دعم السودان لحماية السيادة الوطنية والاستقلال والسلامة الإقليمية، ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

كما جدد التأكيد على دعمه في تحقيق السلام والاستقرار الداخلي، وفي استكشاف مسار تنموي يناسب ظروفه الوطنية لخلق مستقبل أفضل لشعبه، كما أكد مواصلة الصين لدعمها للسودان عبر المنابر الدولية. وشكر السيد الوزير المكلف رصيفه الصيني على تهنئته بتولى المنصب، كما قدم الشكر للصين على الدعم الانساني المستمر الذي ظلت تقدمه للسودان منذ إندلاع الحرب الغادرة.

وأكد أن موقف السودان ثابت تجاه قضايا الصين الجوهرية وأمن على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في المنابر الدولية.