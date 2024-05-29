استئناف الدراسة بجامعة الجزيرة بالاسناد الإلكتروني مطلع يونيو المقبل

اجتمع الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة المكلف، في مكتبه يوم الثلاثاء، بمحافظ المناقل، العاصمة الإدارية لولاية الجزيرة، الدكتور عبدالله ادم أبكر، نائب عميد كلية الإنتاج الحيواني بجامعة الجزيرة، المكلف، والدكتور أحمد محمد موسى، أمين أمانة الشؤون العلمية بجامعة المناقل، لمتابعة عملية الامتحانات في كلية العلوم الطبية والتطبيقية، بتخصص التخدير.

تم مناقشة آخر الترتيبات لاستئناف الدراسة بنظام الاسناد الإلكتروني، بالإضافة إلى بدء الامتحانات في كلية العلوم الطبية والتطبيقية للدفعة ٤٠ بتخصص التخدير في مركز المناقل.

أشاد والي ولاية الجزيرة بجهود جامعة الجزيرة والمساهمة الكبيرة التي تقدمها في مجال التعليم في السودان، وتدريب الشباب لتحمل المسؤوليات الوطنية، مؤكداً أن استئناف الدراسة يعكس رسالة إيجابية للمجتمع، تؤكد على الاستقرار الأمني في محافظة المناقل.