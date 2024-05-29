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استئناف الدراسة بجامعة الجزيرة بالاسناد الإلكتروني مطلع يونيو المقبل

2024/05/29
جامعة الجزيرة

اجتمع الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة المكلف، في مكتبه يوم الثلاثاء، بمحافظ المناقل، العاصمة الإدارية لولاية الجزيرة، الدكتور عبدالله ادم أبكر، نائب عميد كلية الإنتاج الحيواني بجامعة الجزيرة، المكلف، والدكتور أحمد محمد موسى، أمين أمانة الشؤون العلمية بجامعة المناقل، لمتابعة عملية الامتحانات في كلية العلوم الطبية والتطبيقية، بتخصص التخدير.

تم مناقشة آخر الترتيبات لاستئناف الدراسة بنظام الاسناد الإلكتروني، بالإضافة إلى بدء الامتحانات في كلية العلوم الطبية والتطبيقية للدفعة ٤٠ بتخصص التخدير في مركز المناقل.

أشاد والي ولاية الجزيرة بجهود جامعة الجزيرة والمساهمة الكبيرة التي تقدمها في مجال التعليم في السودان، وتدريب الشباب لتحمل المسؤوليات الوطنية، مؤكداً أن استئناف الدراسة يعكس رسالة إيجابية للمجتمع، تؤكد على الاستقرار الأمني في محافظة المناقل.

كما أكد والي ولاية الجزيرة تذليل كافة العقبات التي تعيق الرسالة التعليمية رقم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
دكتور عبدالله ادم اشاد بدور حكومة الولاية وماتقدمه من دعم للعملية التعليمية كما أكد الدكتور عبدالله حرص جامعة الجزيرة على استناف الدراسة في ٢ يونيو المقبل ٢٠٢٤م
الدكتور أحمد محمد موسى امين امانة الشؤون العلمية اشار الي ان استئناف الدراسة بالاسناد الاكتروني يشمل طلاب الهندسة الدفعة الاولي وكلية طب الأسنان كل الدفعات بالفصول الدراسية وكلية علوم الطب والعلوم الصحية بعد اكتمال كافة الترتيبات.
سونا

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