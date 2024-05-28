القنصل العام للسودان بأسوان يستقبل وفد حزب “تحيا مصر”

شهدت القنصلية السودانية بأسوان زيارة هامة من وفد حزب “تحيا مصر” برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد مساعد الأمين العام للحزب لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم الأسر السودانية القادمة من السودان لظروف الحرب وتقيم في المحافظة.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد سعادة السفير الدكتور عبد القادر عبد الله محمد القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، الذي أعرب عن شكره وتقديره للسلطات المصرية في محافظة أسوان ومحافظات الصعيد على حسن استضافتهم لأشقائهم من السودان الذين وصلوا مصر بعد اندلاع حرب تمرد مليشيات الدعم السريع على القوات المسلحة والدولة السودانية في أبريل 2023.

وأكد السفير عبد القادر على أن الأوضاع في السودان بدأت تستقر في عدد من الولايات بالجنوب ووسط السودان، وأن الجيش السوداني حقق انتصارًا حاسمًا على المليشيات المتمردة، مشيرًا إلى عودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي إلى العديد من المناطق.

وأوضح القنصل العام لجمهورية السودان أن السفارة بصدد إجراء دراسة ميدانية شاملة لفهم احتياجات كافة الاسر السودانية التي قدمت من السودان لظروف الحرب، وذلك من خلال توقيع عدد من بروتوكولات تعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني في أسوان، وذلك بهدف توفير الخدمات الطبية والتعليمية والقانونية للمواطنين السودانيين بأسوان.