سياسية

وزير الثقافة والإعلام ونظيره البحريني يبحثان التعاون الثقافي والاعلامي

2024/05/29
جراهام

في بداية زيارته إلى البحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر وزراء الإعلام العرب، التقى السيد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور جراهام عبد القادر، بنظيره البحريني، الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي.

خلال اللقاء، تمت مناقشة جهود البلدين لتعزيز التعاون المشترك من خلال إقامة برامج تنفيذية وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تخدم الجوانب الإعلامية والثقافية والسياحية. أكد وزير الثقافة والإعلام على عمق العلاقات بين الشعبين في مختلف المجالات وأوجه التعاون المشترك، خاصة في الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية.

من جانبه، أعرب السيد وزير الإعلام البحريني عن استعدادهم الكامل لدعم السودان خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأكد على ضرورة تنفيذ مخرجات القمة الأخيرة التي عقدت في المنامة، والعمل على إيجاد صيغ تعاونية تخدم الجوانب الأدبية والفنية والإعلامية.

وختم الوزير السوداني زيارته بتقديم الشكر لدولة البحرين، ملكًا وحكومةً وشعبًا، على حسن الاستقبال وسخاء الضيافة، وعلى الخدمات التي تقدمها المملكة للسودانيين العابرين إلى دول الجوار والمقيمين فيها.

وقدم السيد وزير الثقافة والإعلام شرحا لنظيره البحريني الانتهاكات التى قامت بها مليشيا الدعم السريع المتمردة والتخريب الذى احدثته فى المؤسسات والمراكز الخدمية والبنية التحتية للدولة وبصفة خاصة فى مجال الاعلام والتعليم والصحة.
واستعرض سيادته سيادته الدمار الذى حدث فى مجال الاعلام حيث تعرضت أكثر من 40 إذاعة وقناة تلفزيونية للدمار الشامل اضافة للتخريب الكامل للاذاعة والتلفزيون القومي.
حيث بلغت قيمة الخسائر 30 مليون دولار لمعدات هيئة الاذاعة والتلفزيون والبث، بالاضافة الى الدمار الذى شمل المجال الصحى والذى بلغ 11 مليار دولار.
كما اشار د. جراهام ايضا الى الدمار في مجال التعليم حيث تم تدمير 37 جامعة حكومية و95 كلية جامعية وأكثر من 3 ألف مؤسسة صناعية.
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سونا

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