وزير الثقافة والإعلام ونظيره البحريني يبحثان التعاون الثقافي والاعلامي

في بداية زيارته إلى البحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر وزراء الإعلام العرب، التقى السيد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور جراهام عبد القادر، بنظيره البحريني، الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي.

خلال اللقاء، تمت مناقشة جهود البلدين لتعزيز التعاون المشترك من خلال إقامة برامج تنفيذية وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تخدم الجوانب الإعلامية والثقافية والسياحية. أكد وزير الثقافة والإعلام على عمق العلاقات بين الشعبين في مختلف المجالات وأوجه التعاون المشترك، خاصة في الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية.

من جانبه، أعرب السيد وزير الإعلام البحريني عن استعدادهم الكامل لدعم السودان خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأكد على ضرورة تنفيذ مخرجات القمة الأخيرة التي عقدت في المنامة، والعمل على إيجاد صيغ تعاونية تخدم الجوانب الأدبية والفنية والإعلامية.

وختم الوزير السوداني زيارته بتقديم الشكر لدولة البحرين، ملكًا وحكومةً وشعبًا، على حسن الاستقبال وسخاء الضيافة، وعلى الخدمات التي تقدمها المملكة للسودانيين العابرين إلى دول الجوار والمقيمين فيها.