البرهان يلتقي وفد شوري هيئة قبيلة الزغاوة

رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التقى الثلاثاء وفد شورى هيئة قبيلة الزغاوة، برئاسة المهندس صالح عبد الله أحمد بحر.

وأكد عبد الرحيم عمر حسن، عضو الوفد، في تصريح صحفي، أنه تم إطلاع رئيس المجلس على الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز ودعم وحدة الصف الوطني، ودور شورى الزغاوة في دعم القوات المسلحة ومساندتها في مواجهة المليشيات الإرهابية والقضاء عليها.