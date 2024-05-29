وزير الخارجية الأمريكي في اتصال هاتفي مع البرهان يبحث الحاجة الملحة لإنهاء الصراع في السودان

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن بلينكن ناقش مع البرهان الحاجة الملحة لإنهاء الصراع في السودان وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق لتخفيف معاناة الشعب السوداني.