سياسية

وزير الخارجية الأمريكي في اتصال هاتفي مع البرهان يبحث الحاجة الملحة لإنهاء الصراع في السودان

2024/05/29
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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن بلينكن ناقش مع البرهان الحاجة الملحة لإنهاء الصراع في السودان وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق لتخفيف معاناة الشعب السوداني.
– بلينكن بحث استئناف المفاوضات عبر منبر جدة والحاجة لحماية المدنيين واحتواء الأعمال العدائية في الفاشر.
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الجزيرة – السودان

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