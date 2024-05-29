سياسية
وزير الخارجية الأمريكي في اتصال هاتفي مع البرهان يبحث الحاجة الملحة لإنهاء الصراع في السودان
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن بلينكن ناقش مع البرهان الحاجة الملحة لإنهاء الصراع في السودان وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق لتخفيف معاناة الشعب السوداني.
– بلينكن بحث استئناف المفاوضات عبر منبر جدة والحاجة لحماية المدنيين واحتواء الأعمال العدائية في الفاشر.
الجزيرة – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة