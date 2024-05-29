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رئيس منظمة شباب من أجل دارفور: ينطبق على مؤتمر تنسيقية تقدم بأديس أبابا المثل الذي يقول “الاختشوا ماتوا”

2024/05/29
دارفور
قال رئيس منظمة شباب من أجل دارفور بأنه ينطبق على مؤتمر تنسيقية تقدم بأديس أبابا المثل الذي يقول (الاختشوا ماتوا).
وأنه من الأولى بحق الإنسانية أن تذهب تكاليف ذلك الصرف البزخي لمؤتمر تقدم للذين أنهكهم الجوع وتمكن منهم المرض داخل معسكرات النزوح والمحاصرين في شمال دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم.
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الجزيرة – السودان

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