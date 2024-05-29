نوعية طعامنا تؤثر في أحلامنا

أكدت خبيرة النوم، سامي مارغو، أن العناصر الغذائية الموجودة في بعض الأطعمة قد تتفاعل مع أجسامنا بطرق قد تؤدي إلى تضخيم مراحل أحلامنا وتؤثر على اتجاهاتها ومنوالها بشكل متنوع، حسب «روسيا اليوم»، حيث إنها إما أن تكون ذات تأثير سلبي وإما إيجابي، وذلك طبقاً لمواصفات التكوين الغذائي للأطعمة، من حبوب وفواكه ولحوم وسوى ذلك.

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