مع دخول الصيف هل يخلصك الماء المالح من رائحة العرق الكريهة؟

كثيرون هم الأشخاص الذين يعانون من زيادة التعرق تحت الإبطين خصوصا في فصل الصيف، وقد تصبح المشكلة أكثر إحراجا في حال تسببت في خروج رائحة كريهة.

وأخيرا انتشرت فيديوهات عبر تيك توك، قدم فيها النشطاء نصيحة بسيطة جدا للتخلص من رائحة العرق الكريهة، مشددين على أنها حل فوري وفعال لتوقيف التعرق الزائد في الأيام الحارة، وهي غسل منطقة الإبطين مرتين يوميا بالماء المالح، لكن ماذا يقول الخبراء؟

حذرت الدكتورة شريفة تشاوس، طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل، لموقع “إنديان إكسبرس”، أنه على الرغم من أن وضع الماء المالح لإزالة رائحة الإبط قد يبدو حلاً سهلاً، إلا أنه قد لا ينجح مع جميع أنواع البشرة.

وقالت”على الرغم من أن الملح له خصائص مضادة للجراثيم تساعد على التخلص من رائحة الجسم الكريهة عن طريق قتل بعض أنواع البكتيريا، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا للجميع، وقد يسبب ردود فعل تحسسية مثل الإحساس بالحرقان والاحمرار والحكة.. فكل شخص لديه نوع بشرة مختلف، وما يناسب شخصًا قد لا يناسب آخر”.

وشددت الدكتورة تشاوس على ضرورة الامتناع عن اختيار أي علاجات منزلية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم نسيج الجلد وتسبب الجفاف أو حتى الأكزيما.

وأكدت “فرك الملح أو استخدام الماء المالح لن يتخلص من رائحة الإبطين التي تنشأ بسبب خليط العرق والبكتيريا، بل إن اتباع ممارسات النظافة الجيدة مثل الاستحمام المنتظم، واستخدام المنتجات الخالية من المواد الكيميائية التي يصفها طبيب الأمراض الجلدية، ووضع كريم تحت الإبط مع خصائص مضادة للتعرق هي الحل الأمثل”.

إرم