5 نصائح تساعدك على تقليل الإنفاق واجتياز تحدي عدم الشراء

يبدأ العديد من الأشخاص تحديات عدم الشراء في بداية العام ويلتزمون بها حتى نهايته

إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يميلون إلى تجربة تحدي عدم الشراء، ولا تعرف كيف تقوم بذلك، سنقدم لك في السطور التالية أهم النصائح التي تساعدك على تقليل الإنفاق واجتياز التحدي بناء على توصيات من أشخاص يفعلون ذلك بالفعل.

إن قواعد تحدي عدم الشراء مفروضة ذاتيا وبسيطة: قم بإعداد قائمة بالعناصر غير الأساسية التي لن تنفق المال عليها لفترة زمنية محددة والتزم بها.

يبدأ العديد من الأشخاص مثل هذه التحديات في بداية العام ويلتزمون بالاستمرار فيها حتى نهايته، ولكن يمكن أن يكون أي وقت هو الوقت المناسب لأولئك الذين يتطلعون إلى معالجة ديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم، أو ترتيب منازلهم أو قضاء وقت أقل في التسوق، لذا يبدأ بعض المشاركين في التحدي بشهر بدون إنفاق.

قالت كاري راتل، الرئيس التنفيذي لشركة Behavioral Cents للتدريب المالي: “أثني على أي شخص يدرك أنه يشتري الكثير لأن أمريكا الشمالية مثلا تركز بشدة على المستهلك وهناك الكثير من الهدر”.

حدد نقاط ضعفك

سواء كان الأمر يتعلق بالمكياج أو طلب طعام جاهز أو شراء حلي غير ضرورية، فإن معرفة نقاط الضعف لديك ستساعدك على وضع خطة واقعية للبقاء على المسار الصحيح.

قبل أن تبدأ “سنة عدم الشراء”، ألقت طالبة في ساوثهامبتون، بإنجلترا، نظرة فاحصة على ما أنفقت عليه الأموال خلال الأشهر القليلة الماضية، ووجدت أن الأطعمة والمشروبات غير الضرورية هي نقطة ضعفها.

وقالت: “اكتشفت أنني كنت أنفق أربعة أرقام على المشروبات الغازية وبيبسي ماكس فقط”.

اصنع القواعد الخاصة بك

أحد الأجزاء الممتعة في تحدي عدم الشراء هو عدم وجود قواعد محددة، إذ يختار الأفراد ما يجب تضمينه واستبعاده.

اعتادت آميا وادزورث، البالغة من العمر 22 عاماً، والمقيمة في سان دييغو، على قضاء ساعات في النظر إلى الملابس والحلي الغريبة في متاجر Target and Goodwill. ولكن عندما عادت إلى منزلها بعد تخرجها من الجامعة، أدركت عدد الأشياء التي تراكمت لديها على مر السنين.

وقال وادزورث: “عندما أمر بلحظات الفوضى تلك وأبحث في كل أغراضي، كنت أجد أشياء اشتريتها وأنفقت الكثير من المال عليها ثم لم أرتديها أبدًا”.

ومن أجل التحدي الذي واجهته، اختارت عدم شراء ملابس جديدة وأعطت الأولوية للإنفاق على التجارب مع أحبائها. بدأت Wadsworth أيضًا تحديها من خلال القيام بذلك شهرًا بعد شهر.

إن كتابة القواعد التي تناسب احتياجاتك قد تساعدك على البقاء على المسار الصحيح. ومع ذلك، من الجيد أيضًا تعديل بعض القواعد أثناء تقدمك في تجربتك.

خذ وقفة

ترتبط الشؤون المالية ارتباطًا وثيقًا بالعواطف، وقد تجعلك العواطف أحيانًا تشعر بالرغبة في شراء شيء لا تحتاجه.

عندما تشعر وادزورث بدافع للحصول على شيء رأته على وسائل التواصل الاجتماعي أو في إحدى القصص، فإنها تكتبه بدلاً من شراء العنصر على الفور. وفي نهاية الشهر، تقوم بمراجعة القائمة وتقرر ما الذي يستحق الشراء، إن وجد.

تقول وادزورث: “أنظر إلى الوراء وأرى عدد الأشياء التي كتبتها وأقول: أنا سعيدة لأنني لم أشتري ذلك لأنني لم أكن بحاجة إليه حقًا”.

إذا كنت ترغب في الشراء، فقد يكون من المفيد تدوين الأشياء التي ترغب في شرائها وتخصيص بعض الوقت للتفكير بشكل أكبر في فائدة العنصر.

إلغاء الاشتراك وإلغاء المتابعة

بين العروض الترويجية المنبثقة والأشخاص المؤثرين الذين يشعرون بالإغماء بسبب البضائع الجديدة، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي حافزًا للتسوق غير الضروري، وفقًا لكورتني أليف، المدافعة عن الشؤون المالية الاستهلاكية في Credit Karma.

إذا كنت تعتقد أن وقت الشاشة يفاقم عادة الإنفاق الزائد لديك، ينصح أليف بأخذ استراحة من متابعة الحسابات التي تثير الرغبة في سحب بطاقة الائتمان.

كن لطيفًا مع نفسك

عندما بدأت ويستراب عامها بعدم الشراء، شعرت وكأن الكون يتآمر ضدها. تعطلت سيارتها في أحد الأشهر، وفي الشهر التالي تلقت غرامة باهظة بسبب مخالفة وقوف السيارات المتأخرة التي لم تكن على علم بها.

تحدث نفقات غير متوقعة أو لحظات ضعف للجميع، ولا بأس إذا لم تتبع قواعد سنة عدم الشراء تمامًا كما خططت.

“إذا فشلت، فربما تحتاج إلى المزيد من المساعدة”، قال راتل: “لقد فشلت ببساطة في إحدى الطرق”. “وهذا مهم حقًا لأنني لا أريد أن يشعر الناس بالاكتئاب.”

قد يكون من الصعب بناء عادة جديدة وإدارة أموالك، لذا ينصح الخبراء بأن تحاول أن تكون لطيفًا مع نفسك في هذه العملية.

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