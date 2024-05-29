اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات تواصل جهودها الرامية لنشر التوعية بمخاطر المخدرات بالسجن القومي بورتسودان

واصلت اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات في الولاية جهودها في نشر التوعية حول خطورة المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المختص في مكافحة المخدرات والجريمة. تم تنفيذ محاضرة لنزلاء السجن الاتحادي ببورتسودان بهدف رفع الوعي وتوعيتهم بمخاطر المخدرات في المجتمع، وذلك بحضور العميد شرطة فيصل عبدالحي الزبير، مدير السجن القومي، والعقيد شرطة الصادق بشير محمد بشير، نائب مدير الإدارة في السجن. شارك في تقديم المحاضرة عدد من الضباط الشرطة من بينهم عميد شرطة معتصم إبراهيم يعقوب، مدير إدارة مكافحة المخدرات في الولاية، بالإضافة إلى ممثل من مكتب الأمم المتحدة، وعدد من الأطباء المتخصصين في النفسية والقانون، ورجال الدين.

من جانبه أشاد العميد شرطة فيصل عبد الحي الزبير مدير السجن القومي بالمحاضرة وأشار إلى أهمية الاستفادة منها في التوعية بمخاطر المخدرات التي تعتبر خطراً يستهدف الشباب والمجتمع وتتطلب تضافر جميع الجهود للقضاء عليها.

على ذات الصعيد نظمت اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات بالولاية محاضرة توعوية إرشادية بمركز ايواء مدرسة الإسكان بنين ببورتسودان بمشاركة عدد من الخبراء والاختصاصيين .

المكتب الصحفي لشرطة السودان