مدير شرطة ولاية القضارف يتفقد قوات الاحتياطي المركزي

في إطار جهودها لتقييم جاهزية القوات الضاربة وتشجيع روح القوة، وضمن سلسلة الزيارات الرسمية لمديرية الشرطة في الولاية، قامت إدارة التوجيه والخدمات بتنظيم زيارة لمدير شرطة ولاية القضارف، اللواء شرطة عصام الدين محجوب، إلى قوات الاحتياطي المركزي القطاع العاشر.

شهد البرنامج تكريمًا لقادة الشرطة، بما في ذلك الفريق شرطة خضر المبارك والفريق شرطة مدني البدوي، بالإضافة إلى تكريم عدد من الضباط المتميزين في قوات الاحتياطي المركزي. وحضر هذه الزيارة مدراء المحليات والإدارات العامة والمتخصصة في الولاية.