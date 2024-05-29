سياسية
مدير شرطة ولاية القضارف يتفقد قوات الاحتياطي المركزي
في إطار جهودها لتقييم جاهزية القوات الضاربة وتشجيع روح القوة، وضمن سلسلة الزيارات الرسمية لمديرية الشرطة في الولاية، قامت إدارة التوجيه والخدمات بتنظيم زيارة لمدير شرطة ولاية القضارف، اللواء شرطة عصام الدين محجوب، إلى قوات الاحتياطي المركزي القطاع العاشر.
شهد البرنامج تكريمًا لقادة الشرطة، بما في ذلك الفريق شرطة خضر المبارك والفريق شرطة مدني البدوي، بالإضافة إلى تكريم عدد من الضباط المتميزين في قوات الاحتياطي المركزي. وحضر هذه الزيارة مدراء المحليات والإدارات العامة والمتخصصة في الولاية.
اللواء شرطة عصام الدين محجوب أشاد بالروح المعنوية العالية لدى القوات، مبيناً أن الاحتياطي المركزي كان ولا زال وسيظل قوة شرطية ضاربة لا يستهان بها من خلال تواجدها في الصفوف الأولى لمعركة الكرامة مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ، مؤكداً حرص رئاسة شرطة الولاية على توفير كافة الإمكانيات لقوات الشرطة الضاربة للقيام بدورها في الزود عن الأرض والعرض.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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