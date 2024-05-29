سياسية

الطيران الحربي التابع للجيش نفذ غارات جوية على مواقع لـ”الدعم السريع” شمال وجنوب الخرطوم

2024/05/29
mig29 sudanese
ميج 29 - طائرة مقاتلة
قال شهود عيان لـ”الشرق” بأن الطيران الحربي التابع للجيش نفذ غارات جوية على مواقع لـ”الدعم السريع” شمال وجنوب الخرطوم. وذلك صباح الأربعاء 29 مايو 2024.
– قصف مدفعي كثيف لـ”الدعم السريع” باتجاه القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم وسلاح الإشارة بحري شمال الخرطوم .
– اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة شهدتها أحياء الثورة وأم بدة في أم درمان.
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الشرق للأخبار

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