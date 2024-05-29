سياسية
الطيران الحربي التابع للجيش نفذ غارات جوية على مواقع لـ”الدعم السريع” شمال وجنوب الخرطوم
قال شهود عيان لـ”الشرق” بأن الطيران الحربي التابع للجيش نفذ غارات جوية على مواقع لـ”الدعم السريع” شمال وجنوب الخرطوم. وذلك صباح الأربعاء 29 مايو 2024.
– قصف مدفعي كثيف لـ”الدعم السريع” باتجاه القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم وسلاح الإشارة بحري شمال الخرطوم .
– اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة شهدتها أحياء الثورة وأم بدة في أم درمان.
الشرق للأخبار
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