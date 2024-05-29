حكومة النيل الأبيض ومفوضية اللاجئين تبحثان الأوضاع الإنسانية بالولاية

انعقد بأمانة حكومة ولاية النيل الابيض بربك مساء امس الاجتماع المشترك بين حكومة الولاية برئاسة الأستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض المكلف ووفد المفوضية السامية لشئون اللاجئين برئاسة المفوض السامي لشئون اللاجيئين بالسودان كرستين هامبروغ. وناقش الاجتماع مجمل الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين والوافدين بالولاية .

وقال والي النيل الابيض ان الولاية استقبلت أعدادا كبيرة من الوافدين من كافة ولايات البلاد التي تأثرت بالحرب اضافة لاستضافة لاجئي دولة جنوب السودان المقيمين بالمعسكرات بمحليتي السلام والجبلين .

وقدم الوالي تقريرا مفصلا عن مجمل الاوضاع الانسانية بمراكز الايواء اضافة الى الوافدين المقيمين مع الاسر بقرى ومدن الولاية . واستعرض الوالي متطلبات الولاية من ناحية الغذاء والايواء والدعم النقدي والصحة الوقائية والعلاجية ، واكد ان الخدمات الأساسية بجميع محليات الولاية تأثرت بالاعداد الكبيرة من الوافدين واللاجئين والذين بلغ عددهم اكثر من ٢ مليون و٥٠٠ ألف نسمة واضاف أن هذا العدد تجاوز السكان الحقيقيين مما يتطلب ضرورة التدخلات العاجلة للعون الانساني ومعالجة العملية التعليمية التي تعطلت بسبب تواجد الوافدين في اكثر من ٤٣٨ مدرسة تم استخدامها مراكز للايواء مما ادى لتوقف العملية التعليمية .

من جانبها اشادت المفوض السامي للاجئين بالسودان كرستين هامبورغ بجهود حكومة النيل الابيض في تقديم الخدمات للوافدين ولاجيء دولة جنوب السودان ، وقالت ان الهدف من الزيارة معرفة الاحتياجات الفعلية من العون الانساني ، وأشارت ان القافلة التي سلمتها لمستشفيات الولاية تأتي امتداد لسلسة الدعم المتواصل من المفوضية السامية لشئون اللاجئين بهدف تقوية القطاع الصحي بالولاية.

وفي ذات السياق قال الأستاذ بشير محمد احمد ممثل معتمد اللاجئين الاتحادي ان زيارة المفوض السامي لشئون اللاجئين بالسودان لولاية النيل الأبيض هي زيارة تعريفية للوقوف على أوضاع اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة ، وابان ان الزيارة تستمر ثلاثة ايام تزور من خلالها معسكرات اللاجئين بمحليتي السلام والجبلين والمواقع الخاصة بالنازحين بالتنسيق مع مفوض العون الانساني بالولاية .

فيما توقع اللواء معاش عماد الدين مصطفى احمد مساعد معتمد اللاجئين بالنيل الابيض ان زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالسودان للولاية أن تنعكس إيجابا على الاوضاع الانسانية بالولاية وقدم شرحا وافيا لأوضاع اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة قبل وبعد الحرب والتدفقات الكبيرة للاجئين والنازحين واثارها على الخدمات والأنشطة الموجودة بالولاية سواء كانت اقتصادية اوأمنية او اجتماعية ، وطالب بضرورة التصدي لهذه الآثار وتقديم الدعم والمساعدات .

وفي ذات الصدد قال الدكتور عبدالسميع موسى مفوض العون الانساني بالنيل الابيض ان زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالسودان للولاية مهمه جدا في هذا التوقيت لمعالجة امر الاعداد المهولة من النازحين والوافدين واللاجئين الذين تستضيفهم الولاية والذين يحتاجون لخدمات الصحة والمياه والشروع بصورة فعلية في توفيق أوضاعهم من اجل الترتيب لبداية العام الدراسي بالولاية .

يذكر ان زيارة المفوض السامي لشئون اللاجئين بالسودان تستمر لمدة ثلاثة أيام تقف فيها على أوضاع اللاجئين والنازحين بمعسكرات اللجوء ومراكز الايواء.

سونا