مالك عقار يرد على وزير الخارجية الأمريكي: السودان لم يُوافق على الذهاب إلى جدة.. ولن نذهب الأغنام!

رفض نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، دعوة وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، التي قدمها أمس إلى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالذهاب إلى منبر جدة، وقال إنها دعوة فيها استخفافٌ واحتقارٌ للسودان لا يمكن قبوله، (ولدك في البيت كان عاوز ترسله السوق، بتقول ليه ممكن يا ولدي تمشي السوق..؟ بلينكن اتصل بالرئيس وقال له، امشي جدة.. نحن قبل كده مشينا جدة عملنا أيه؟.. أنا عاوز أقول لكم نحن لا ماشين جدة ولا ماشين جدادة!، العاوز ينتهي مننا يجي يقتلنا، ويجي يشيل رفاتنا يوديه جدة).

وأضاف عقار صباح اليوم خلال مخاطبته، مؤتمراً للصلح والسلام الدائم في بورتسودان: (عشان ما يجوا ناس الميديا يبلبصوا بأن الدولة وافقت، اسمعوها مني؛ أنا الرجل الثاني في الدولة، الدولة لم توافق على الذهاب إلى جدة ولن نوافق، ليس لأننا لا نريد السلام، بل لأن السلام لابد أن تكون له مرتكزات، لن نذهب كالأغنام إلى جدة، لن نقبل ذلك دون استشارتنا، لن نقبل ذلك).

صحيفة السوداني