١٨٠مليون جنيها كلفة تدخلات الزكاة بمحلية شيكان فى مجال المياه

اكد الأستاذ فيصل حسين ابراهيم مدير ديوان الزكاة بمحلية شيكان بشمال كردفان ان الربع الاول للعام ٢٠٢٤م شهد تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التى ساهمت فى تحقيق التنمية الاجتماعية للشرائح المستهدفة.

واضاف فى تصريح (لسونا) ان الانشطة التى تم تنفيذها شملت دعم المجهود الحربى والمياه والجانب الصحى وتقديم الدعم لمراكز الايواء بمدينة الأبيض.

وفى مجال المياه دعم الديوان برنامج السقيا بالمحلية بكلفة 120 مليون جنيها خلال الفترة الماضية فيما تجرى الترتيبات لحفر 10 ابار جديدة بكلفة 60 مليون جنيها ليصبح إجمالى دعم الزكاة للمياه 180 مليون جنيها كما تطرق فيصل إلى الترتيبات الجارية لدعم المجهود الحربى من خلال تنفيذ برامج الأضحية للارتكازات والدفاعات الامامية بمدينة الأبيض مؤكدا إهتمام الديوان بكافه الشرائح بمناطق المحلية المختلفة.