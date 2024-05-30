مدير شرطة الجزيرة يزور مقر المقاومة الشعبية

واصل اللواء شرطة عبدالإله علي أحمد مدير شرطة ولاية الجزيرة جولاته التفقدية التنسيقية رفقة العميد شرطة د. خالد محمد نور مدير دائرة الشؤون العامة حيث زار مباني إدارة المقاومة الشعبية بالولاية و كان في استقباله رئيس المقاومة الشعبية وتلقى منه تنويراً عن مهام المقاومة الشعبية من دعم وإسناد للقوات المسلحة ومعالجة جرحى العمليات ودفع للمستنفرين بالخطوط الأمامية دفاعاً عن الأرض والعرض.

مدير شرطة ولاية الجزيرة أشاد بمجهودات أفراد المقاومة الشعبية وتنسيقهم مع كافة القوات النظامية في عملية التدريب والتأهيل حتى يصبحوا في كامل الجاهزية للدفاع عن الولاية ومواطنيها ضد أي اعتداء للمليشيات المتمردة، مطالباً اللجان المجتمعية بالأحياء والقرى بضرورة التنسيق مع الخلية الأمنية للقوات المشتركة من أجل كشف الخلايا النائمة وضبط المتعاونين وضعاف النفوس الذين يملِّكون أعداء الوطن المعلومات لمهاجمة القرى الآمنة وترويع المواطنين، مؤكداً أن إدارة التدريب بشرطة الولاية في كامل الاستعداد لاستقبال الدورات التدريبية للمستنفرين، مشيرا إلى جاهزية قوات شرطة الولاية لمتطلبات المرحلة وفرض هيبة الدولة وإحكام عمليات الأمن الداخلي.

المكتب الصحفي لشرطة السودان