سياسية
شرطة مرور الولاية الشمالية تنظم برامج توعوية لطلاب المدارس
نظمت شرطة مرور الولاية الشمالية برامج توعوية خاصة بالسلامة المرورية استهدفت طلاب المدارس
يذكر ان هذه البرامج تاتي فى اطار تفعيل الخطط المرورية الداعية الي سلامة الارواح والممتلكات حيث تم تنفيذ برامج لعدد من المدارس بالولاية الشمالية لتعليم الطلاب لغة الطريق وكيفية العبور الأمن حفاظا على سلامتهم بجانب الالتزام بقواعد وانظمة المرور وتغيير السلوكيات المرورية الخاطئة لدي بعض الطلاب عند العبور إضافة إلى تعليمهم عمليا على كيفيه قطع خطوط المشاه وكيفية الصعود والنزول الأمن من المركبات كما تناول البرنامج التوعوى أيضا أهمية العصا البيضاء ومدلولاتها الخمسة فى قطع الطريق وإعطاء الاحقية للمكفوفين فى العبور والعمل على مساعدتهم.
الجدير بالذكر ان البرنامج التوعوى وجد تفاعلا كبيرا وسط الطلاب بالمدارس .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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