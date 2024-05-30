شرطة مرور الولاية الشمالية تنظم برامج توعوية لطلاب المدارس

يذكر ان هذه البرامج تاتي فى اطار تفعيل الخطط المرورية الداعية الي سلامة الارواح والممتلكات حيث تم تنفيذ برامج لعدد من المدارس بالولاية الشمالية لتعليم الطلاب لغة الطريق وكيفية العبور الأمن حفاظا على سلامتهم بجانب الالتزام بقواعد وانظمة المرور وتغيير السلوكيات المرورية الخاطئة لدي بعض الطلاب عند العبور إضافة إلى تعليمهم عمليا على كيفيه قطع خطوط المشاه وكيفية الصعود والنزول الأمن من المركبات كما تناول البرنامج التوعوى أيضا أهمية العصا البيضاء ومدلولاتها الخمسة فى قطع الطريق وإعطاء الاحقية للمكفوفين فى العبور والعمل على مساعدتهم.