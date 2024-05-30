والي الخرطوم يرحب بعودة جامعة السودان للعمل

رحّب والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بعودة جامعة السودان للاستئناف العملية التعليمية كأول جامعة تُعيد فتح أبوابها لاستقبال طلابها بعد فترة الحرب. واستقبل الوالي الاربعاء وفد إدارة الجامعة، برئاسة دكتور يوسف عبدالله إبراهيم، مدير فرع الجامعة بأم درمان، بحضور اللواء إبراهيم الجالي، قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية، واللواء أبو طالب عيسى، مدير غرفة العمليات بالمنطقة.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بعودة الجامعة والجهود المبذولة لتعزيز استقرارها، وأكد الوالي دعمه للجامعة وتمكينها لتحقيق أهدافها. يُذكر أن الجامعة، برعاية والي الخرطوم، نظمت في إبريل الماضي امتحانات لأكثر من 300 طالب وطالبة داخل محلية كرري، وسط إقبال كبير ونجاح ملحوظ.

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