سياسية

عقار يلتقي وزير الطاقة والنفط المكلف

2024/05/30
نفط - غاز - بترول - بنزين - وقود
مصفاة الجيلي - مصفاة الخرطوم - نفط - غاز - بترول - بنزين

تلقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار، تقريراً حول تنفيذ الخطة التشغيلية لإصلاح الخط الناقل لخام البترول من جنوب السودان، بالإضافة إلى نتائج زيارة وفد جنوب السودان لمتابعة استئناف ضخ النفط عبر الأراضي السودانية، وضوابط الاستيراد لتوفير المشتقات النفطية.

أكد نائب رئيس المجلس، خلال لقائه وزير الطاقة والنفط المكلف، محي الدين نعيم محمد سعيد، على أهمية استيراد وتوفير المشتقات النفطية دون التأثير على سعر الدولار في السوق الموازي. كما تمت مناقشة الوضع في مصفاة الخرطوم وضرورة حمايتها كمنشأة حيوية للدولة، إضافة إلى الخطة المعدة لإخلاء العاملين من المصفاة.

تمت استعراض الخطط المستقبلية لقطاع الكهرباء وسبل تطويره وإعادة تأهيله بعد الحرب. وأوضح وزير الطاقة أن نائب رئيس المجلس قد تلقى تقريراً حول نتائج زيارة وفد دولة جنوب السودان ومتابعته للعمل في الخط الناقل لخام البترول.

وفيمايلي مصفاة الخرطوم أبان سيادته أن هنالك لجنة فنية شرعت في تفعيل الخطة البديلة (ب) لضخ كمية النفط الموجودة على مسافة ال ٨٠ كيلو مترا الأخيرة التي كان من المقرر أن تضخ في مصفاة الخرطوم تم تحويلها للضخ من منطقة ام على حتى ميناء بورتسودان مشيرا الى أن نائب رئيس مجلس السيادة أمن على تفعيلها.
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سونا

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