سياسية

البرهان يلتقي المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة

2024/05/30
البرهان
البرهان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، لمناقشة دور الأمم المتحدة في حل الأزمة السودانية.

أكد لعمامرة في تصريح صحفي أن مهمته تتمثل في تشجيع الأشقاء السودانيين على التوصل إلى حل سلمي للأزمة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تقوم بالتشاور مع جميع الأطراف لتقريب وجهات النظر وتحقيق حل سلمي.

أضاف أن زيارته للسودان تأتي لفحص الوضع على الأرض والتشاور مع المسؤولين في البلاد، وأشار إلى أن اللقاء مع رئيس المجلس السيادي كان مثمراً وبناءً، حيث تم مناقشة المسائل الحالية وتقديم إجابات شافية للأسئلة المطروحة.

مشيراً للبيانات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي ومن الأمين العام للأمم المتحدة أ نطونيو غوتيريش والتي هدفت في مجملها على ضرورة تفادي أي إنزلاق نحو كارثة إنسانية لايحمد عقباها في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
مؤكداً حرص المنظمة الدولية على حماية المدنيين والتوجه نحو التهدئة وحل كل المشاكل القائمة من خلال الحوار .
وأضاف العمامرة أن اللقاء تطرق أيضاً للمشاورات الجارية لإستئناف مسارات التفاوض وقال ” نحن كأمم متحدة نشجع المفاوضات ونتمنى أن يكتب لها النجاح ” معرباً عن أمله في المساهمة الإيجابية من كل الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في كافة ربوع البلاد.
وأيضاً مضاعفة الجهود من أجل الوصول للحل السياسي من خلال حوار سوداني سوداني كامل وشامل يتيح للشعب السوداني أن يقرر مصيره بنفسه.
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سونا

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