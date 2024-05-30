البرهان يلتقي المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، لمناقشة دور الأمم المتحدة في حل الأزمة السودانية.

أكد لعمامرة في تصريح صحفي أن مهمته تتمثل في تشجيع الأشقاء السودانيين على التوصل إلى حل سلمي للأزمة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تقوم بالتشاور مع جميع الأطراف لتقريب وجهات النظر وتحقيق حل سلمي.

أضاف أن زيارته للسودان تأتي لفحص الوضع على الأرض والتشاور مع المسؤولين في البلاد، وأشار إلى أن اللقاء مع رئيس المجلس السيادي كان مثمراً وبناءً، حيث تم مناقشة المسائل الحالية وتقديم إجابات شافية للأسئلة المطروحة.