سياسية

طوارئ الخرطوم تقف على قضايا الخدمات وأعمال الفرق الميدانية بأم درمان

2024/05/30
ولاية الخرطوم

ترأس الوالي أحمد عثمان اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات في ولاية الخرطوم يوم الأربعاء، حيث تمت مناقشة أعمال الفرق الميدانية التي تعمل على جمع الذخائر والمتفجرات من أحياء أمدرمان القديمة والشوارع.

وناشد المدير العام للمركز القومي لإزالة الألغام، العميد خالد حمدان، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي أجسام غريبة عبر الخط الساخن (60666)، مؤكداً أن الخطة تتبع خطوات مدروسة لتفقد جميع المواقع المشتبه بتواجد المتفجرات.

أكد مدير محلية أمدرمان، الهادي عبد السيد، على التنسيق الإيجابي والتجاوب مع فرق الإزالة، وأشاد بالدور الهام الذي يقوم به المتطوعون في فتح المنازل وتوجيه الفرق إلى مواقع تواجد المتفجرات.

وفي نفس السياق، قدم مدير الكهرباء في أمدرمان شرحاً عن الجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي إلى أحياء أمدرمان القديمة، بما في ذلك صيانة المحطات والمحولات والأسلاك، وأعلن عن إدخال خط جديد وصيانة عدد من المحطات التحويلية.

وألقى اللوم على القطع المفاجئة للكهرباء على الاستخدام غير المسؤول وغير المحكم للكهرباء، وشدد على أهمية إزالة الجبادات وشراء الكهرباء من الشركات كوسيلة لتحقيق الاستقرار في التوريد.

وأعلن مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم عن عودة المياه إلى أحياء أمدرمان القديمة بعد إعادة تشغيل محطة مياه بيت المال وصيانة خطوط القماير، وطلب من لجان الأحياء إغلاق حنفيات المنازل الغير مأهولة لتجنب تسرب المياه وتلف المنازل.

وأثنت اللجنة على الجهود المبذولة من قبل العاملين في قطاع المياه الذين يعملون على مدار اليوم لإصلاح مرافق المياه.

وفى ذات المنحى اشاد الإجتماع بالدفاع المدني الذي يعمل بصورة لصيقة مع هيئة المياه في نظافة وتطهير أحواض المياه.
فيما اشاد الإجتماع بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها محلية كرري في نظافة وتأهيل الشوارع ونقل الانقاض وتشيييد الكربستون بشارع الوادي، والعمل مع لجان الأحياء في تنظيم حملات النظافة، وقرر الوالي دعم محلية كرري حتى تواصل جهودها الإصلاحية.
على صعيد الحملة المتوقعة للقضاء على الكلاب الضالة وجه الإجتماع باستكمال مهمة اللجنة المكلفة بذلك على وجه السرعة تحسباً لاي تطورات تتعلق بانتشار الكلاب الضالة.
من جهة أخرى استمع الإجتماع الى تنوير من مدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه مهندس مختار عمر صابر عن اجتماعاته مع محليتي امدرمان وكرري في اطار البدء في تنفيذ خطة الخريف وتطهير المصارف والمصبات وتجهيز الطلمبات الساحبة.
على صعيد أخير اكد والي الخرطوم ان الأوضاع تتطلب تفعيل اوامر الطوارئ للتصدي للظواهر السالبة بتنشيط عمل الخلية الأمنية واحكام التنسيق مع كافة الجهات لتأمين الولاية.
سونا

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