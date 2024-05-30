طوارئ الخرطوم تقف على قضايا الخدمات وأعمال الفرق الميدانية بأم درمان

ترأس الوالي أحمد عثمان اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات في ولاية الخرطوم يوم الأربعاء، حيث تمت مناقشة أعمال الفرق الميدانية التي تعمل على جمع الذخائر والمتفجرات من أحياء أمدرمان القديمة والشوارع.

وناشد المدير العام للمركز القومي لإزالة الألغام، العميد خالد حمدان، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي أجسام غريبة عبر الخط الساخن (60666)، مؤكداً أن الخطة تتبع خطوات مدروسة لتفقد جميع المواقع المشتبه بتواجد المتفجرات.

أكد مدير محلية أمدرمان، الهادي عبد السيد، على التنسيق الإيجابي والتجاوب مع فرق الإزالة، وأشاد بالدور الهام الذي يقوم به المتطوعون في فتح المنازل وتوجيه الفرق إلى مواقع تواجد المتفجرات.

وفي نفس السياق، قدم مدير الكهرباء في أمدرمان شرحاً عن الجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي إلى أحياء أمدرمان القديمة، بما في ذلك صيانة المحطات والمحولات والأسلاك، وأعلن عن إدخال خط جديد وصيانة عدد من المحطات التحويلية.

وألقى اللوم على القطع المفاجئة للكهرباء على الاستخدام غير المسؤول وغير المحكم للكهرباء، وشدد على أهمية إزالة الجبادات وشراء الكهرباء من الشركات كوسيلة لتحقيق الاستقرار في التوريد.

وأعلن مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم عن عودة المياه إلى أحياء أمدرمان القديمة بعد إعادة تشغيل محطة مياه بيت المال وصيانة خطوط القماير، وطلب من لجان الأحياء إغلاق حنفيات المنازل الغير مأهولة لتجنب تسرب المياه وتلف المنازل.

وأثنت اللجنة على الجهود المبذولة من قبل العاملين في قطاع المياه الذين يعملون على مدار اليوم لإصلاح مرافق المياه.