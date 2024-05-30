شاهد بالفيديو.. طابور سير قوات شرطة الاحتياطي المركزي في النيل الأبيض وسط فرحة المواطنين

وسط فرحة المواطنين والهتاف والزغاريد .. قامت قوات شرطة الإحتياطي المركزي بطابور سير برفقة مركبات العمليات وسط وذلك سندا وتأييدا للدولة والقوات النظامية في ملحمة الكرامة لتطهير الأرض ومنازل المواطنين والمؤسسات الحكومية من مرتزقة مليشيا الدعم السريع المتمردة.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً مفروضاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 ضد مليشيات الدعم السريع المتمردة، ويساند الجيش قطاعات واسعة من الشعب السوداني وحركات الكفاح المسلح.

رصد وتحرير – “النيلين”