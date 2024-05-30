سياسية
جعفر ميرغني: ندين انتهاكات الدعم السريع على المدنيين بمدينة الفاشر ونرحب بمبادرة مصر
قال رئيس الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير جعفر ميرغني بأننا ندين انتهاكات الدعم السريع على المدنيين بمدينة الفاشر وسوء الأوضاع الإنسانية في السودان.
وقال الميرغني بأن مبادرة مصر جاءت في الوقت المناسب من أجل حوار سوداني – سوداني.
الجزيرة – السودان
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