شاهد بالفيديو .. مالك عقار: “نحن ما وافقنا نمشي جدة والغنم ما بترضى يسوقوها لو مافي قش” ومتابعون يعلقون ” عقار كشح الحلة خلاص”

قال القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة بأنهم لم يوافقوا على الذهاب لمفاوضات جدة بعد اتصال وزير الخارجية الأمريكي بالبرهان.

وأضاف عقار بأنه الرجل الثاني في الدولة وقال: نحن ما غنم يسوقوها ساي، والغنم ذاتها ما بترضى تمشي محل مافيهو قش لأنو بتكون شايفا قدامها.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”