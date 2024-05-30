بسم الله الرحمن الرحيم

حركة المستقبل للإصلاح والتنمية

تصريح حول: الدعوة لمفاوضات جدة

تابعنا تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص اتصال وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالسيد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، والذي دعا فيه لعودة المفاوضات في جدة محددا الموعد بالأول من يونيو. على ضوء هذا الموقف فإننا نؤكد على أربع نقاط:

أولا: العودة للتفاوض شأن مرتبط بتنفيذ إعلان جدة ١١ مايو الذي جاء لحماية المدنيين، وما حدث بعد توقيع الإعلان من انتهاكات موثقة ومنشورة بتقارير محلية وعالمية أمر يؤكد عدم جدية المليشيا في تنفيذ الإعلان، بل وتماديها في ارتكاب مزيد من الانتهاكات كما يحدث حاليا في استهداف المدنيين بولاية شمال دارفور مدينة الفاشر. ستظل خطوة تنفيذ إعلان جدة ١١ مايو هي الخطوة الأولى والصحيحة والتأسيسية لأي تفاوض مستقبلي.

ثانيا: نرى أن الموقف الأمريكي موقف غير جاد تماما، فلم نسمع صوتا أمريكيا واضحا تجاه انتهاكات الدعم السريع بل ولم نر من الولايات المتحدة الأمريكية وهي طرف وسيط في منبر جدة تصريحات جادة بخصوص تنفيذ إعلان جدة ١١ مايو.

ثالثاً: يجب أن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية منهجيتها تجاه السودان، ويجب أن تعلم أن سياساتها الحالية بطاقمها التنفيذي الحالي ستزيد من اشتعال الحرب، وتساهم في منح المليشيا وحلفائها السياسيين فرصة لقتل المدنيين وارتكاب الانتهاكات.

رابعاً: الحرب الحالية هي حرب على السودان، وتكالب عليه من عدة جهات داخلية وخارجية لتحقيق أهداف استراتيجية، دعوتنا للشعب السوداني أن يزيد كل يوم من دعمه لمؤسسات الدولة الوطنية، وأن يعمق من وحدته وتماسكه. ودعوتنا لكافة القوى السياسية أن تلتزم بالخط الوطني الأصيل وتقف ضد أي تدخل خارجي بالأفعال قبل الأقوال.

الأمانة السياسية

٢٩ مايو ٢٠٢٤م