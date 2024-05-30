سياسية

غرفة طوارئ معسكر أبو شوك: نحو 6 مراكز إيواء أوضاعها سيئة جداً

2024/05/30
نازحين
قالت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك حول أوضاع النازحين بمراكز الإيواء بالفاشر بأن نحو 6 مراكز إيواء أوضاعها سيئة جداً وقريبة للكارثية وتعاني من نقص المياه والغذاء وتفتقد لخزانات لحفظ المياه.
– هنالك تخوف من ازدياد حدة المعارك وعدم ضمان حصول النازحين داخل مراكز الإيواء على أساسيات حياتهم بعد فشل الموسم الزراعي.
– إخلاء ثلاث مراكز بعد سقوط مقذوفات عشوائياً تم أطلقها بواسطة الدعم السريع.
445169859 849245660567772 3950115413196540737 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=101&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeE CSQMflQ o4bSDCowKsvgElsj4fuXa5kSWyPh 5drmbQP0u1cp3lZRwDjB9ym64EaM tzGv0 vcEtdjste1cq& nc ohc=uZzERAqeWewQ7kNvgEdZfCf& nc ht=scontent.fcai11 1
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/30