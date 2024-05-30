سياسية
غرفة طوارئ معسكر أبو شوك: نحو 6 مراكز إيواء أوضاعها سيئة جداً
قالت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك حول أوضاع النازحين بمراكز الإيواء بالفاشر بأن نحو 6 مراكز إيواء أوضاعها سيئة جداً وقريبة للكارثية وتعاني من نقص المياه والغذاء وتفتقد لخزانات لحفظ المياه.
– هنالك تخوف من ازدياد حدة المعارك وعدم ضمان حصول النازحين داخل مراكز الإيواء على أساسيات حياتهم بعد فشل الموسم الزراعي.
– إخلاء ثلاث مراكز بعد سقوط مقذوفات عشوائياً تم أطلقها بواسطة الدعم السريع.
الجزيرة – السودان
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