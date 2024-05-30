سياسية
محي الدين إبراهيم جمعة: تأكد لدينا بما لا يدع أي مجال للشك واليقين أن تحالف “تقدم” هو تحالف سياسي عسكري يخدم أجندة المليشيا
قال محي الدين إبراهيم جمعة الناطق باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بأنه تأكد لدينا بما لا يدع أي مجال للشك واليقين أن تحالف “تقدم” هو تحالف سياسي عسكري يخدم أجندة مليشيا الدعم السريع.
الجزيرة – السودان
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